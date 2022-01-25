https://news.day.az/world/1429808.html Неизвестный устроил поножовщину возле кафе - ВИДЕО
Неизвестный устроил поножовщину возле кафе - ВИДЕО
В городе Баймаке Республики Башкортостан зарезали мужчину. Сообщение о поножовщине возле кафе "Зуфар" поступило в полицию ночью. Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На камерах видеонаблюдения видно, что в драке участвуют три человека. Двое были ранены ножом, один из них позже умер в больнице.
В данный момент полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления. Его личность установлена.
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