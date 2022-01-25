В России сократили сроки карантина по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса о вступлении в силу постановления Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу. Трансляцию заседания вел в YouTube телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу", - сказал Мишустин.