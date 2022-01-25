https://news.day.az/world/1429824.html В России сократили сроки карантина по коронавирусу
В России сократили сроки карантина по коронавирусу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса о вступлении в силу постановления Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу. Трансляцию заседания вел в YouTube телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу", - сказал Мишустин.
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