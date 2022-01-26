У Флориды перевернулась лодка

Примерно в 70 километрах от побережья американского штата Флорида перевернулась лодка, на борту которой находилось 39 человек. Береговая охрана США ведет их поиски. Об этом пишет AFP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, неизвестный утром во вторник, 25 января, уведомил, что спас в море одного человека, уцелевшего после того, как лодка перевернулась.

По словам спасенного мужчины, он вместе с 39 другими людьми покинул Багамские острова в минувшую субботу. Спустя некоторое время во время шторма у побережья Флориды их судно перевернулось.

По словам пострадавшего, никто не был одет в спасательный жилет.

Предполагается, что судно использовалась для незаконной перевозки людей.

В поисковой операции задействованы катера и вертолеты.