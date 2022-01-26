Афины под снежным покровом "Эльпиды"

Афины и ее древние памятники под толстым слоем снега. В понедельник на столичный регион и ряд греческих островов обрушилась метель с громом и молниями, получившая название "Эльпида" (по-гречески - "надежда"). В результате стихии сотни водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях из-за хаоса на основных магистралях, в аэропортах отменены рейсы. Второй год подряд Греция переживает снежную бурю, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Снег - обычное явление в горах и в северной части страны, но в Афинах и на островах Эгейского моря это, скорее, редкость.