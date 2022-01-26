https://news.day.az/world/1429963.html Афины под снежным покровом "Эльпиды" - ВИДЕО
Афины под снежным покровом "Эльпиды" - ВИДЕО
Афины и ее древние памятники под толстым слоем снега. В понедельник на столичный регион и ряд греческих островов обрушилась метель с громом и молниями, получившая название "Эльпида" (по-гречески - "надежда"). В результате стихии сотни водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях из-за хаоса на основных магистралях, в аэропортах отменены рейсы. Второй год подряд Греция переживает снежную бурю, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Снег - обычное явление в горах и в северной части страны, но в Афинах и на островах Эгейского моря это, скорее, редкость.
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