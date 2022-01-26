Омикрон ограничил рост мирового ВВП

Распространение омикрон-штамма коронавиуса. Рост цен на энергоносители и перебои в поставках, продолжающийся спад в секторе недвижимости Китая и более медленное, чем ожидалось, восстановление частного потребления ограничивают перспективы глобального экономического роста, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Международный валютный фонд опубликовал январский доклад с пересмотренным прогнозом.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат говорит: "В начале третьего года пандемии число погибших увеличилось до 5,5 млн, а сопутствующие экономические потери, как ожидается, к концу 2024 года составят около 13,8 трлн долларов".

В нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 4,4%, в октябрьском прогнозе этот показатель равнялся 4,9%. В странах еврозоны ВВП прибавит 3.9 процента, а в будущем году рост замедлится 2,5%.

Последний прогноз МВФ учитывает воздействие омикрон-штамма на экономическую активность в I квартале текущего года, но это воздействие ослабнет начиная со II квартала .

В МВФ указали на возможность появления глобальных рисков, поскольку геополитическая напряженность остается высокой, а продолжающаяся чрезвычайная ситуация в сфере климата означает, что вероятность крупных стихийных бедствий остается повышенной.