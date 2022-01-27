Израиль и Ливан готовы продолжить переговоры по морской границе

Израиль и Ливан в среду выразили готовность к продолжению переговоров по демаркации морской границы между двумя странами после длившегося семь месяцев молчания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, президент Ливана Мишель Аун в среду повторил сделанное им в октябре 2021 года заявление о том, что Бейрут готов и далее обсуждать демаркацию с израильской стороной. "Израиль готов продолжать переговоры о морской границе с Ливаном", - цитирует газета ответ израильского министерства энергетики на заявление ливанского президента.

"Джерузалем пост" отмечает, что на следующей неделе министр энергетики Израиля Карин Эльхарар встретится со старшим советником госсекретаря США по энергетической безопасности Амосом Хохштейном. По данным издания, в повестке дня встречи будут переговоры с Ливаном.

После достижения при посредничестве США рамочного соглашения о демаркации морской границы Ливан и Израиль провели с 14 октября 2020 года пять раундов непрямых переговоров в Эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Шестой раунд, планировавшийся 6 мая, был отложен с учетом того, что команды переговорщиков ранее не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация границы.

Линия границы между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена, в результате чего обе стороны оспаривают принадлежность шельфовых блоков, где, предположительно, имеются крупные запасы углеводородов. С начала переговоров речь шла об участке в 856 кв. км, который каждая сторона считает частью своей исключительной экономической зоны. Однако на последнем раунде ливанцы заявили, что намерены претендовать на более обширный участок площадью 1 430 кв. км, включающий часть газового поля Кариш, к освоению которого намерены приступить израильские и американские компании.