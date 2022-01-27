Эрдоган рассказал о работах Анкары и Москвы по поставкам C-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работа Анкары и Москвы по поставкам российских ЗРК С-400 продолжается, шагов назад нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказал турецкий лидер в интервью телеканалу NTV.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

"Процесс (поставок - ред.) продолжается, шагов назад нет. Мы сами решаем, что у кого покупаем. Предыстория наших поставок С-400 - это понимание, которое скрыто в нас самих", - сказал турецкий лидер.