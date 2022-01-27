Парламент Италии вновь не смог избрать президента

Парламент Италии с третьей попытки не смог избрать президента страны. Голосование вновь объявлено недействительным, поскольку из 978 бюллетеней 412 оказались пустыми, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Политические партии пока никак не могут договориться: на выборах главы государства в Италии нет "официальных" кандидатов; депутат может вписать теоретически любое имя. Но, как правило, кандидатура - результат внутрипартийных и межпартийных переговоров.

Число туров формально не ограничено. За последние полвека трижды получалось так, что президента удавалось избрать лишь с 16-й попытки. Чтобы ускорить процесс, в первых трёх турах президенту необходимо набрать 2/3 голосов коллегии, а с четвёртого - достаточно простого большинства.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Во время четвёртого тура, в четверг, мы поймём, сможет ли большинство в парламенте прийти к согласию и готово ли оно назвать собственных кандидатов, поскольку представленные до сих пор имена не нашли поддержки. Кроме того, с четверга порог голосов, необходимых для избрания президента, снизится до 505".