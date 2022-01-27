https://news.day.az/world/1430357.html Российский город накрыло угольной пылью - ВИДЕО
Российский город накрыло угольной пылью - ВИДЕО
Густая пелена окутала город Киселевск в Кемеровской области. Он буквально скрылся в угольном смоге, на дорогах практически нулевая видимость, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Белые сугробы стали черными. Местные жители опасаются выходить на улицу, дышать стало сложно.
Сложная ситуация в регионе возникла из-за работы девяти угольных резервов. Некоторые из них находятся практически вплотную к жилым районам.
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