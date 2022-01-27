Российский город накрыло угольной пылью

Густая пелена окутала город Киселевск в Кемеровской области. Он буквально скрылся в угольном смоге, на дорогах практически нулевая видимость, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Белые сугробы стали черными. Местные жители опасаются выходить на улицу, дышать стало сложно.

Сложная ситуация в регионе возникла из-за работы девяти угольных резервов. Некоторые из них находятся практически вплотную к жилым районам.