https://news.day.az/world/1430414.html В Турции снег заблокировал более пяти тысяч дорог - ФОТО - ВИДЕО
В Турции снег заблокировал более пяти тысяч дорог - ФОТО - ВИДЕО
В Турции из-за мощных снегопадов было заблокировано движение по 5 тысячам 683 автодорогам. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает TRT Haber.
Снегоуборочные бригады продолжают работу по расчистке заблокированных снегом дорог.
В Муше 53 человека на 10 автомобилях застряли на дороге. Спасательные работы продолжались 2 часа.
Из-за аварии трасса в Анкару была закрыта более чем на час. Образовалась очередь из автомобилей длиной около 7 километров.
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