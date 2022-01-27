Женщина выпала из окна дома в Москве

Женщина выпала из окна дома на северо-востоке Москвы.

Женщина умерла, выпав из квартиры на девятом этаже жилого дома на севере Москвы. Трагедия произошла около одного из домов в Ясном проезде, передает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

Тело покойной обнаружил ее муж, выгуливавший в тот момент собаку, отмечает Telegram-канал "Что там в Москве?".

14 декабря 2021 года сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шесть малолетних и один взрослый. СК возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".