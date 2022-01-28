В США рекордно взлетели цены на газ

Цены на февральский фьючерс природного газа в США 27 января резко выросли на 72% - это рекордный рост за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Повышение цен на газ в США связано с тем, что инвесторы кинулись покупать истекающий контракт из-за предупреждения метеорологов о длительных холодах.

27 января в течение дня февральские фьючерсы находились на уровне $4,5 за MMBtu (британская тепловая единица). Но в последний час торгов цена резко поднялась до $7,4, что соответствует росту на 72%. В итоге торги завершились с ценой на газ на уровне $6,3 за MMBtu.