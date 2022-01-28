В Сочи действует штормовое предупреждение

Дороги Сочи завалило снегом. Осадки шли всю ночь во всех районах города, в том числе на побережье. Больше всего - до 17 мм - выпало в Центральном и Хостинском районах, в предгорных и Адлерском - до 6 мм, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Работы по расчистке дорог, продолжавшиеся всю ночь, не прекращаются. Все службы переведены на усиленный режим. В общей сложности задействовано более 250 единиц спецтехники и около 400 человек, рассказали в пресс-службе сочинской мэрии.

Погода внесла коррективы в работу общественного транспорта. На некоторых маршрутах движение не осуществляется до конечных остановок. Аварий на коммунальных сетях не произошло.

На территории Сочи действует штормовое предупреждение. Сегодня весь день возможны сильные осадки в виде мокрого снега.