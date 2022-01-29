"Перевёрнутый дом" в Колумбии: новинка для туристов

В Колумбии на окраине Боготы перевернули дом: новый туристический аттракцион позволяет взглянуть на обычную обстановку с точки зрения мухи, гуляющей по потолку, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

При этом здание немного отклонено от вертикали: строители говорят, что так надо, иначе у посетителей от непривычной перспективы может закружиться голова.

В Европе "перевёрнутых домов" немало, но для Южной Америки такой аттракцион в новинку. Колумбийский дом начали строить под руководством австрийского архитектора ещё два года назад. Из-за пандемии, понятно, процесс замедлился. Теперь, когда дом всё же достроили, на него возлагают надежды на привлечение гостей и восстановление туристического потока.