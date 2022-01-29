https://news.day.az/world/1430993.html ВС Турции ликвидировали террористов РПК
ВС Турции ликвидировали террористов РПК
ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии пятерых боевиков террористической организации YPG [сирийское крыло PKK].
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в субботу в Twitter министерство национальной обороны.
В сообщении говорится, что боевики пытались проникнуть в зону антитеррористической операции "Источник мира" с целью организации нападений, но были вовремя выявлены.
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