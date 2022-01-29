ВС Турции ликвидировали террористов РПК

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии пятерых боевиков террористической организации YPG [сирийское крыло PKK].

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в субботу в Twitter министерство национальной обороны.

В сообщении говорится, что боевики пытались проникнуть в зону антитеррористической операции "Источник мира" с целью организации нападений, но были вовремя выявлены.