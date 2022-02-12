В Грузии за сутки выявлено более 20 тыс. новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 20 326 новых случаев коронавируса, выздоровели 48 468 инфицированных, скончались 57 пациентов, сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране проведено 65 829 тестов. Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 30,88%, за последние 14 дней - 31,06%, за 7 дней - 33,18%.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 1 438 353 случая заражения коронавирусом, из них 1 226 619 человек выздоровели, 15 516 человек скончались.

Всего сделано 2 772 264 прививки, при этом за сутки привилось 3 396 человек.

На карантине находятся 41 человек, в стационарах - 6 100 и в клинических гостиницах - 1 758 человек соответственно.

По состоянию на 11 февраля в Грузии было выявлено 19 968 новых случаев коронавируса, 23 675 пациентов выздоровели, 55 скончались.