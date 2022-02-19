В Грузии зафиксированы новые случаи COVID-19

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 13 288 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умер 51 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в данных Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 539 493, а число умерших - 15 822.

Выздоровели 1 369 764 человек.