https://news.day.az/world/1437234.html В Грузии зафиксированы новые случаи COVID-19
В Грузии зафиксированы новые случаи COVID-19
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 13 288 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умер 51 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в данных Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 539 493, а число умерших - 15 822.
Выздоровели 1 369 764 человек.
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