Киев запросил у G7 и МВФ $50 млрд. финансовой помощи

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев призывает страны-члены "большой семерки" (G7) и Международного валютного фонда (МВФ) выделить ему $50 млрд финансовой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Он указал, что с такой просьбой к ним обратился украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Устенко, глава государства четко говорил по поводу того, что речь идет приблизительно о €7 млрд на месяц - и это дефицит, который в настоящее время нужно профинансировать.

"Почему президент апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов, потому что, если вы посмотрите, на полгода это приблизительно где-то около 50 миллиардов долларов нам нужно, чтобы забыть про эту проблему сейчас на продолжительное время", - сказал советник украинского лидера.