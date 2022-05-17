Подробности переговоров Зеленского и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он отметил в Twitter, что диалог получился "долгим и насыщенным", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава украинского государства заявил, что в ходе беседы обсуждался ход боевых действий и вывод военнослужащих с территории завода "Азовсталь", а также перспективы переговоров между Москвой и Киевом.

Зеленский и Макрон говорили о поставках горючего на Украину и возможных путях экспорта аграрной продукции, об оборонной поддержке со стороны Франции.

Лидера обсудили подготовку шестого пакета санкций против России и рассмотрение заявки Киева на получение страной статуса кандидата для вступления в Европейский союз.