https://news.day.az/world/1462790.html Москвич забрался на огромный монумент «Дружба навеки» - ВИДЕО
Москвич забрался на огромный монумент «Дружба навеки» - ВИДЕО
Мужчина без страховки забрался на самый верх монумента "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По сообщениям экстренных служб, прибывшие на место происшествия полицейские начали вести со "скалолазом" диалог, после чего через некоторое время мужчина спустился на землю самостоятельно.
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