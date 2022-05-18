Москвич забрался на огромный монумент «Дружба навеки»

Мужчина без страховки забрался на самый верх монумента "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По сообщениям экстренных служб, прибывшие на место происшествия полицейские начали вести со "скалолазом" диалог, после чего через некоторое время мужчина спустился на землю самостоятельно.