ФРГ выделяет €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ выделит в этом году €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности в мире.

Соответствующее заявление она сделала на конференции по продовольственной безопасности в ООН. Мероприятие проходит в рамках председательства США в Организации Объединенных Наций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этом году Германия выделяет €4 млрд на продовольственную безопасность", - сказала Бербок, отметив, что власти ФРГ готовы выйти за пределы этих финансовых рамок. Министр утверждала, что страны Группы семи достигли приверженности касательно поддержки Украины в "сохранении ее производства" и экспорта зерновых.

"Горькая правда заключается в том, что глобальный продовольственный кризис нельзя решить в одночасье", - заявила Бербок. "Давайте сосредоточимся на всех факторах, приводящих к голоду", - призвала глава МИД ФРГ.