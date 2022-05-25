СБ ООН призвал талибов соблюдать права и свободы женщин

Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность последними ограничениями прав женщин и девочек в Афганистане со стороны радикального движения "Талибан" и призвал новые власти страны пересмотреть свою политику. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Совбеза.

"Совет Безопасности ООН выражает глубокую обеспокоенность возросшими нарушениями прав человека, основных свобод женщин и девочек в Афганистане со стороны "Талибана", включая введение ограничений на доступ к образованию, работе, свободу передвижений, участие женщин в общественной жизни на равной основе, - отмечается в тексте. - <...> Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность объявлением "Талибана" о том, что все женщины должны закрывать свои лица в общественных местах, включая появление на телевидении, а также покидать дом только в случае необходимости".

В документе содержится призыв к "Талибану" пересмотреть свою политику, ограничивающую права и свободы женщин и девочек. "СБ ООН вновь подчеркивает свой призыв к "Талибану" соблюдать обязательство безотлагательного открытия школ для всех учащихся женского пола", - говорится в заявлении.

СБ ООН также выразил озабоченность ситуацией с безопасностью и наркотрафиком в Афганистане.