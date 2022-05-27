Лихач на "Волге" устроил три нелепых аварии на пустом перекрестке

Попытка скрыться с места абсолютно нелепой аварии превратилась в настоящий квест для жителя Петрозаводска. То ли он был пьян, то ли просто не справился с управлением. Так или иначе, водитель не смог повернуть на совершенно пустом перекрестке и, пробив ограждение, вылетел на газон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Оформлять ДТП не захотел и попытался уехать, но это оказалось сложной задачей. Колеса пробуксовывали, машина вновь и вновь таранила забор. Выбраться на дорогу получилось лишь с шестой попытки.

Казалось бы, побег наконец удался. Однако не проехал лихач и 300 метров, как устроил еще одно ДТП. И оно уже стало последним - автомобиль увяз окончательно. Скрыться несостоявшийся гонщик так и не смог, пришлось дожидаться приезда инспекторов.