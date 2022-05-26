Лондон осудил запуски ракет Пхеньяном

Правительство Великобритании осудило осуществленные КНДР запуски баллистических ракет и призвало Пхеньян вернуться за стол переговоров.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении замглавы МИД Великобритании Аманды Миллинг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенное Королевство осуждает последние запуски КНДР межконтинентальной баллистической ракеты и двух баллистических ракет малой дальности, ставшие прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Повторяющиеся испытания имеют разрушительные последствия для безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем КНДР воздерживаться от дальнейших испытаний, как можно скорее вернуться к диалогу и полностью отказаться от ядерной программы так, чтобы это было верифицируемо и необратимо", - отмечается в сообщении.

Британский МИД также выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в КНДР на фоне высокой заболеваемости COVID-19. "Мы призываем КНДР обеспечить доступ [в страну] для международных гуманитарных организаций в целях доставки срочно необходимых гуманитарных грузов, в том числе продовольствия и медикаментов, а также срочного проведения независимой оценки гуманитарных потребностей", - сказала Миллинг.

По информации Сеула, в среду КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам южнокорейских военных, одна из них была межконтинентальной, а две другие - баллистическими ракетами малой дальности. При этом запуск одной ракеты малой дальности, вероятно, закончился неудачей. В ответ на испытания Пхеньяна в сторону Японского моря были произведены запуски двух ракет - южнокорейской и американской.

В четверг Совет Безопасности ООН соберется на заседание по КНДР, на котором ожидается голосование по проекту американской резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна.