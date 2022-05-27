Столтенберг поддержал позицию Турции в вопросе заявки Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал позицию Турции в вопросе вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Ни одна страна не пострадала от терроризма так, как Турция", - отметил глава Альянса, назвав Анкару важным союзником НАТО.

По его словам, когда у союзника есть опасения, то вопрос нужно обсуждать и решать. "Так было всегда. К примеру, Греция воспользовалась правом вето, блокируя вступление Северной Македонии в НАТО из-за названия государства. Потребовалось более 10 лет, чтобы решить проблему", - сказал он.

Генсек НАТО также выступил против попытки испанских журналистов отождествить курдов с террористами РПК. "Вы говорите о курдах, но давайте признаем, что речь идет о нескольких курдских группировках, а РПК включена ЕС в списки террористических структур. И неважно, в Швеции они или в Финляндии",- сказал он.

Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но вряд ли смогут стать кандидатами на членство в Альянсе, если до 28 июня не выполнят требования Турции. "Моя цель - ускорить процесс расширения Альянса, и у нас еще есть на это время",- сказал он.

Анкара ранее заявила, что выступает против членства Хельсинки и Стокгольма ввиду связей этих стран с террористами РПК и их сирийским ответвлением.