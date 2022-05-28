ВОЗ бьет тревогу в связи с гепатитом неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о выявленных у детей в мире 650 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения. Речь идет о заболевании, обнаруженном в 33 странах, отмечается в опубликованном в пятницу пресс-релизе ВОЗ.

"Поступили сообщения о 650 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 33 странах, в пяти регионах ВОЗ, с 5 апреля по 26 мая 2022 года", - отметили в ВОЗ. Еще по 99 случаям заболевания врачи пока не сделали окончательного вывода. В организации подчеркнули, что "подлинное число" заболевших "может быть недооценено", в частности из-за "ограниченных возможностей для наблюдения на месте". ВОЗ считает риск распространения болезни на глобальном уровне "умеренным".

В Европейском регионе ВОЗ выявлено 374 случая гепатита неизвестного происхождения в 22 странах, в том числе 222 случая в Великобритании. Из 240 случаев, зарегистрированных в Америке, 216 приходятся на США.

В целом в мире по меньшей мере 38 пациентам потребовалась трансплантация печени. Зафиксировано также девять летальных исходов. Источник и способ передачи потенциального возбудителя болезни "пока не определен, поэтому вероятность дальнейшего распространения не может быть оценена", подчеркнули в ВОЗ. При этом "передача от человека человеку не может быть исключена, поскольку поступило несколько сообщений об эпидемиологически связанных случаях". В Великобритании в 75% образцах биоматериала при проведении тестов был обнаружен аденовирус, однако данные на этот счет, поступившие из других стран, не являются полными. Выдвигавшаяся ранее гипотеза о том, что гепатит неизвестного происхождения может быть побочным эффектом вакцинации от COVID-19, "на настоящий момент не поддерживается, поскольку большинство заболевших детей не получали эти вакцины".

ВОЗ рекомендовала странам "выявлять, расследовать, сообщать" о потенциальных случаях заболевания. Она напомнила в этой связи об "общей практике предотвращения [заражения]", в частности о необходимости поддерживать чистоту рук, избегать мест скопления людей и хорошо проветривать помещения.