В Иране разогнали протестующих

Иранская полиция применила слезоточивый газ и открыла стрельбу поверх голов при разгоне нескольких сотен протестующих в городе Абадан на юго-западе страны. Разгневанные граждане вышли на улицу после того, как по меньшей мере 29 человек погибли здесь при обрушении строящегося 10-этажного здания торгового центра. Предположительно, под завалами по-прежнему находятся люди, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.