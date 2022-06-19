240-метровый стеклянный мост через Дашбашский каньон в Грузии

В Грузии открыт 240-метровый стеклянный мост через Дашбашский каньон. На полпути, на высоте 200 метров, подвешено кафе где уже побывало немало посетителей. Современное, высокотехнологичное сооружение образует интересный контраст с окружающей дикой природой, высокими скалами и живописными водопадами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Строительство необычного сооружения началось в 2019 году. Финансирование в размере 120 миллионов лари (39 миллионов долларов США) было выделено израильской компанией Kass Land. Официально мост открылся для посетителей 14 июня. Стоимость билета - один доллар. Для любителей адреналина здесь открыт ещё один аттракцион - велопрогулка на зиплайне.