Министр энергетики Нидерландов заявил о необходимости экономить энергию

Компании и домохозяйства Нидерландов должны экономить энергию летом. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Отныне каждый кубометр газа на счету, поэтому кабмин обращается к компаниям и домохозяйствам с настоятельным призывом экономить как можно больше энергии даже летом", - отметил министр.

20 июня Нидерланды ввели антикризисный план из-за уменьшения поставок газа из России в Европу. По плану, нидерландские власти решили отменить ограничения на работу угольных электростанций с 2022 по 2024 год ради снижения возможных рисков нехватки газа.