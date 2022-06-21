Цена на топливо в Великобритании обновила рекорд

Цены на автомобильное топливо в Великобритании в очередной раз обновили рекорд на фоне начавшейся в стране во вторник масштабной забастовки сотрудников железных дорог. По оценке автосервисной компании RAC, один литр неэтилированного бензина в начале недели стоил в среднем £1,887, а дизельного топлива - £1,961, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это очередная плохая новость для владельцев автотранспорта, особенно с учетом проходящих на этой неделе забастовок, из-за которых многим придется эксплуатировать автомобиль ввиду отсутствия других вариантов, - заявил представитель RAC Саймон Уильямс. - Мы искренне надеемся, что темпы роста цен на оба вида топлива заставят правительство облегчить финансовое бремя автомобилистов, снизить пошлины или крайне высокий НДС, на который сейчас приходится 31 пенс с каждого литра бензина - на 6 пенсов больше, чем до начала войны в Украине".

Как уточнил Уильямс, в настоящее время тарифы на заправках не должны расти, так как оптовые цены на бензин и дизель в стране стабилизировались в связи со снижением расценок на нефть.

За год средняя стоимость бензина в королевстве выросла на 45%, а дизельного топлива - на 48%. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до 9% - самого высокого показателя за 40 лет, а согласно прогнозу Банка Англии, к концу года этот показатель превысит 10%. Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований предупредил, что страна рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х.

Во вторник в королевстве началась крупнейшая с 1989 года забастовка сотрудников железнодорожного транспорта, в которой будут принимать участие десятки тысяч человек. Причиной стачки стало несогласие профсоюзов с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, включая всех кассиров, увеличить продолжительность рабочей недели с 35 до 40 часов и сократить проверки безопасности. Акция будет проходить 21, 23 и 25 июня.