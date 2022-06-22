Байден обсудил с премьером Испании подготовку к предстоящему саммиту НАТО

Президент США Джо Байден обсудил во вторник по телефону с испанским премьер-министром Педро Санчесом подготовку к саммиту стран Североатлантического альянса, который пройдет в Мадриде в конце июня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Байден и Санчес сегодня [во вторник] обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Мадриде 29-30 июня 2022 года. Лидеры приветствовали возможность увидеть друг друга в рамках предстоящей поездки [Байдена в Испанию]. Президент Байден поблагодарил премьера Санчеса за проведение Испанией саммита, на котором союзники продолжат определять курс преобразования НАТО на следующее десятилетие", - отметили в Белом доме.

Участники очередной встречи альянса на уровне глав государств и правительств в Мадриде, как ожидается, примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления НАТО и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.