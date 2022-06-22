В мире появилась седьмая космическая держава. Ею стала Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Южная Корея стала седьмой страной в мире, способной вывести на орбиту спутник массой одна тонна и более, присоединившись к США, России, Франции, Китаю, Японии и Индии", - говорится в информации.

Пуск легкого двухступенчатого носителя Korea Space Launch Vehicle 2 (KSLV-2) состоялся с космодрома Наро. Ракета успешно вывела на околоземную орбиту несколько спутников, включая Performance Verification Satellite (PVSAT) и четыре космических аппарата формата CubeSat.

"Сегодня открылась дорога из Республики Корея в космическое пространство. Это результат 30 лет испытаний и вызовов. Теперь мечты и надежды нашего народа и молодежи устремятся в космос", - заявил президент страны Юн Сок Ель.