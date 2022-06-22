Минобороны Канады планирует отменить обязательную вакцинацию для военнослужащих
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Вооруженные силы Канады (CAF) готовятся отменить обязательную вакцинацию для военнослужащих. Об этом сообщает Toronto Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

C 20 июня обязательная вакцинация отменена для всех государственных гражданских служащих, в том числе для сотрудников Минобороны страны. Такое решение 14 июня приняло правительство страны. Однако для военных необходим отдельный приказ.

"CAF в настоящее время оценивает необходимость внесения поправки в директивы по вакцинации военнослужащих против COVID-19. Мы намерены продолжать поддерживать безопасную рабочую среду, оставаясь при этом готовыми проводить операции CAF в поддержку канадцев дома и по всему миру. Тем временем директивы CDS остаются в силе до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Канады.

По данным правительства, прививки от COVID-19 получили более 90% жителей страны, подлежащих вакцинации.

С момента введения требования об обязательной вакцинации из канадской армии были уволены более 200 антипрививочников, еще 100 покинули ряды вооруженных сил добровольно.