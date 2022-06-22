Около 500 тыс. жителей провинции Цзянси пострадали из-за наводнения

Почти 500 тыс. человек пострадали из-за ливней в восточной китайской провинции Цзянси. Сильные дожди затопили в общей сложности порядка 43,3 тыс. га сельхозугодий. Из берегов вышли реки Чанцзян и Сюхэ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Прямой экономический ущерб оценивается в 470 млн юаней, или $70,4 млн. В провинции объявлен наивысший "красный" уровень опасности.