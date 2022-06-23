Землетрясение в Афганистане: больше тысячи погибших

Проливные дожди минувшей ночью стали ещё одним испытанием для пострадавших и усложнили поиски выживших при землетрясении на юго-востоке Афганистана. В ночь на среду из-за мощных подземных толчков сотни домов сравняло с землёй. Погибли не менее тысячи человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это землетрясение стало самым смертоносным за последние два десятилетия. Число жертв будет расти, предупреждают власти страны.

"Полностью разрушены от 2 до 2500 домов. Раненых очень много. Все строения превратились в руины. Людям нужны палатки для укрытия и всё необходимое", - говорит один из выживших.

Дороги, ведущие в зону бедствия, по которым и до того было трудно проехать, сильно повреждены. Доставить помощь пострадавшим - крайне сложная задача.

Нил Тернер, региональный директор Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане:

"Идёт поисково-спасательная операция. Мы отправили некоторые медицинские препараты. Норвежский совет по делам беженцев сегодня оценивает ситуацию в провинции Хост, а завтра мы присоединимся к другим организациям в провинции Пактика".

Афганистан и без того переживает глубокий экономический кризис. Находящиеся у власти талибы решились на редкий для себя шаг - обратились за помощью к международному сообществу. Сегодня более 60% 38-миллионного населения этой страны выживает за счёт иностранной гуманитарной помощи.