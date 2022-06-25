В мире удвоился вред от производства цемента

За последние 20 лет в мире удвоился объем выбросов двуокиси углерода (CO2) от производства цемента. Об этом сообщает Центр международных климатических исследований и организация Global Carbon Project, которая оценивает глобальные выбросы парниковых газов и их причины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2021 году во время производства цемента для зданий и другой инфраструктуры в атмосферу выбросили почти 2,9 млрд тонн двуокиси углерода - 7% всех выбросов углерода. В 2002 году показатель находился на уровне около 1,4 млрд тонн. Ученые уточнили, что опасность этого вида деятельности для планеты состоит в том, что для производства цемента требуется большое количество тепла, и в этом процессе выбрасываются вредные вещества.

По данным исследователей, часть ответственности за увеличение показателя лежит на Китае - в 2021 году на страну пришлось более половины мировых выбросов. Из-за деятельности Китая общемировое значение с 1992 года увеличилось более чем в три раза, причем каждый год оно повышается на 2,6%.

"Выбросы цемента росли быстрее, чем из большинства других источников углерода. Примечательно то, что они никогда не снижались во время пандемии коронавируса. При этом они не росли так сильно, но никогда не снижались, как нефть, газ и уголь. Честно говоря, я думаю, это потому, что китайская экономика никогда полностью не прекращала работу", - объяснил профессор Роб Джэксон.