Состоялся телефонный разговор Эрдогана с премьер-министром Швеции

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на странице президента Турции в Twitter.

Сообщается, что в ходе телефонной беседы обсуждался вопрос членства Швеции в НАТО.