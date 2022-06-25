https://news.day.az/world/1473974.html Состоялся телефонный разговор Эрдогана с премьер-министром Швеции
Состоялся телефонный разговор Эрдогана с премьер-министром Швеции
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на странице президента Турции в Twitter.
Сообщается, что в ходе телефонной беседы обсуждался вопрос членства Швеции в НАТО.
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