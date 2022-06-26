Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двусторонних связей, расширения НАТО и вывоза зерна из Украины.