https://news.day.az/world/1473997.html Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США
Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы двусторонних связей, расширения НАТО и вывоза зерна из Украины.
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