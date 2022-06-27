Фермеры в России могут перестать разводить скот

Фермеры в России стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на крупных производителей говядины и мясопереработчиков, передает Day.Az.

Как рассказали собеседники издания, мясокомбинаты стали снижать закупочные цены (за последнюю неделю цена упала на 15%) после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. В 2022 году в страну разрешили ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины по нулевой пошлине вместо обычных 15% для стабилизации цен на говядину.

По прогнозу руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, поставки импортного сырья могут в дальнейшем вырасти из-за укрепления рубля. Он отмечает, что снижения оптовых цен на мясо это одна из основных причин этого.

Юшин также пояснил, что в данный момент цена на российский скот выше, поэтому после убоя и разделки мясокомбинаты не могут выгодно продать продукцию.

По словам собеседника "Ъ" в отрасли, импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%, в результате фермерам невыгодно продавать скот по таким ценам, так как их затраты увеличились из-за роста цен на корма и другие компоненты.

Как заявляют представители крупных производителей говядины, некоторые фермеры, надеясь на дальнейший рост цен, отказываются продавать скот мясопереработчикам. При этом некоторые мясопереработчики начали нести убытки из-за возросшей стоимости российского скота, что вынудило их переориентироваться на более дешевую импортную говядину.

Собеседники издания уверены, что сложившаяся ситуация может привести к снижению внутреннего производства и рисками для отрасли в среднесрочной перспективе, в том числе вынудить фермеров отказаться от выращивания крупного рогатого скота.

В отрасли считают, что одним из решений ситуации может быть отмена беспошлинной квоты на ввоз в страну 200 тыс. тонн говядины и переход на плоскую пошлину.