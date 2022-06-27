https://news.day.az/world/1474214.html Взрыв в Бирмингеме - есть пострадавшие - ВИДЕО
Взрыв в Бирмингеме - есть пострадавшие - ВИДЕО
Пять человек пострадали при взрыве в британском Бирмингеме. В результате ЧП разрушен один дом, сообщает пожарная служба региона Западный Мидленд.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, спасатели считают, что произошел взрыв газа. По их сведениям, один дом полностью разрушен, еще три получили значительные повреждения.
"Один мужчина был спасен до прибытия пожарной службы и был передан службе скорой помощи Западного Мидленда, а затем доставлен в больницу королевы Елизаветы с травмами, опасными для жизни", - указано в заявлении на сайте пожарной службы.
Как уточняется, еще четверо получили незначительные травмы, им была оказана помощь на месте.
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