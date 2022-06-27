Во Франции предложили ввести предельную цену на нефть для всех производителей

Франция выступила за ввод предельных цен на нефть из всех стран, которые производят нефть. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает Day.Az.

"Франция в принципе не возражает против предложенного США механизма ценовых ограничений, но для Франции было бы намного более эффективным установление максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей", - отметили вы публикации.

В агентстве добавили, что предложенная мера может помочь сдержать рост цен на топливо, который произошел после начала спецоперации в Украине.