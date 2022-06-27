В Европе и Азии цены на уголь достигли рекордных уровней

Цены на уголь достигли рекордных показателей на рынке Азии, впервые превысив 400 долларов за тонну. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на IHS Markit, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, спотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл в пятницу достигли $402,5 за тонну. Bloomberg связывает рост цен на уголь с дефицитом топлива на глобальном рынке.

В то же время партия угля с поставкой в Европу в июле была продана в пятницу за $421 за тонну, что является историческим максимумом для этого региона, отмечает агентство.