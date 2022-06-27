Крупнейший в мире химический комплекс захотели закрыть

Крупнейший в Германии и в мире химический комплекс в Люквигсхафене, насчитывающий около 200 заводов, столкнулся с нехваткой сырья и увеличением расходов из-за снижения поставок российского газа, и руководство BASF SE рассматривает возможность его закрытия.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пишет The Wall Street Journal.

"Прекращение производства на этой площадке станет огромной задачей, - сказал старший экономист BASF Петер Вестерхайде. - Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить".

Комплекс в Людвигсхафене, занимающий около десяти квадратных километров, обеспечивает примерно 4% всего спроса на газ в Германии. Комплекс включает порядка 100 км дорог, восемь ресторанов и даже собственный винный погреб. Порядка 60% газа на площадке используется для производства электроэнергии, а оставшиеся 40% являются сырьем для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен.