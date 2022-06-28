Разрушительный торнадо в Нидерландах

В Нидерландах один человек погиб и десять получили ранения, когда днём в понедельник на прибрежный город Зерикзе обрушился торнадо.

Необычное для этих мест природное явление причинило также серьёзные разрушения - с четырёх домов были сорваны крыши, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ветром, скорость которого достигала 70 метров в секунду, были повалены деревья. Общий ущерб от удара стихии ещё предстоит оценить. Город Зерикзе с населением в 10 тысяч человек расположен в 140 км от Амстердама. Местные власти оцепили пострадавший от удара стихии район.