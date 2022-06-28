Европейцам не хватает денег на новые автомобили

Прайсы на подержанные автомобили в Европейских странах растут быстрее, чем на новые, сообщает чешское издание IDNES, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, согласно статистике, с начала этого года стоимость автомобилей с пробегом возрастом 5 лет в Германии выросла на 18,5% по сравнению с 2021 годом. Это максимальный прирост за последние пять лет. При этом, по данным издания, люди не стремятся покупать новые автомобили из-за того, что у них нет денег.

Одним из факторов, способствующих удорожанию подержанных машин, стало уменьшение их среднего пробега, потому что стоимость авто с меньшим пробегом меньше. Если в 2021 году средний пробег автомобиля составлял 34 894 км, то сейчас - 31 341 км. Кроме того, ситуацию усугубляет запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания, который будет введен в Евросоюзе в 2035 году.

Предполагается, что если большинство автомобилистов так и не обзаведутся электромобилями, то может наступить так называемый гаванский эффект, когда в автопарке страны преобладают старые авто и люди не стремятся их менять на новые.