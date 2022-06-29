НАТО официально пригласила в свой состав Швецию и Финляндию

Лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс на саммите в Мадриде, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на официальную декларацию по итогам первого заседания, передает Day.Az.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", - указано в сообщении.

Предполагается, что в среду, 29 июня, НАТО, Швеция и Финляндия подпишут соответствующий протокол о вступлении. Затем вступление этих двух стран в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов НАТО.