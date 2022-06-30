США провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Летные испытания гиперзвуковой ракеты, которые должны были состояться на Гавайях, провалены. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Минобороны США, передает Day.Az.

Подробности тестов не сообщаются. Известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты. "Отказ произошел после включения двигателя", - сказал представитель Пентагона Тим Горман.

Согласно Bloomberg, неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).