Переговоры США и Ирана по ядерной сделке закончились безрезультатно

Иран и США не достигли прогресса в переговорах по ядерной сделке. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщил в среду дипломат Евросоюза Энрике Мора, координирующий переговоры.

"Мы продолжим прикладывать еще большие усилия, чтобы восстановить эту сделку, ключевую для стабильности в регионе и для режима нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Госдепартамента США заявил, что Иран "не стал позитивно реагировать на инициативу ЕС", и поэтому переговоры завершились безрезультатно.

Непрямые переговоры между США и Ираном по вопросу восстановления ядерной сделки возобновились во вторник при посредничестве ЕС.