В Вашингтоне в ходе протестов задержали более 180 человек

Свыше 180 человек задержаны в четверг в Вашингтоне в ходе акции протеста из-за отмены Верховным судом США федеральных гарантий прав на аборты после того, как толпа попыталась перекрыть улицу. Об этом сообщила на своей странице в Twitter полиция Капитолия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы задержали 181 человека за <...> блокирование перекрестка Конститьюшн-авеню и 1-й улицы на северо-востоке города. Движение на перекрестке было возобновлено <...>", - заявили стражи порядка.

Акции протеста продолжаются в Вашингтоне и многих других крупных городах США уже несколько дней. Подавляющее большинство протестующих выступают против ограничений прав на аборты, однако есть в числе демонстрантов и те, кто пришел поддержать решение суда.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить законы об абортах. Против этого традиционно выступают демократы.