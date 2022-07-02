Вещий сон принес мужчине крупный выигрыш

Любитель лотерей из американского округа Хенрайко, штат Вирджиния, сорвал крупный джекпот благодаря числам, которые увидел во сне. Об этом сообщает 11 News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Алонсо Коулмен купил лотерейный билет и вписал в него приснившиеся ему числа. Когда начался розыгрыш, действительно выпали именно они. Выигрыш составил 250 тысяч долларов. "В это было трудно поверить! Я до сих пор не осознал произошедшего!" - заявил мужчина. Он убежден, что богатство ему принес именно вещий сон.